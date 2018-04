Eigenheimpreise dürften auch 2018 steigen - Mieten sinken weiter

Wer in der Schweiz ein Einfamilienhaus erwerben will, muss dafür wohl auch künftig nochmals tiefer in die Tasche greifen. Laut einer Studie des Beratungsunternehmens Wüest & Partner bleibt das Interesse an Wohneigentum lebhaft, die Neubautätigkeit hinke aber weiter hinterher und somit bleibe das Angebot knapp.