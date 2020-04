Ein Fünftel weniger Firmengründungen wegen Coronavirus im Tessin

Von Januar bis März nahmen die Firmengründungen in der gesamten Schweiz im Vorjahresvergleich um 1,6 Prozent ab, wie der Informationsdienstleister Crif am Donnerstag mitteilte. Im Tessin war der Rückgang dabei mit einem Fünftel weniger Gründungen am stärksten, dies wegen der Coronapandemie, die den Südkanton früher getroffen hat als die anderen Kantone.

Crif geht davon aus, dass sich die Coronakrise auch in anderen Regionen mit etwas Verzögerung in der Anzahl Firmengründungen und auch Löschungen aus dem Handelsregister niederschlagen wird.

In der gesamten Schweiz wurden demnach im ersten Quartal 11'413 Firmen neu gegründet. Die meisten Neugründungen gab es gemäss der Erhebung in den Kantonen Zürich (2053), Waadt (1160) und Genf (1016). Gleichzeitig wurden 7605 Firmen aus dem Handelsregister gelöscht.

Der Firmenbestand nahm schweizweit noch um 0,7 Prozent zu. Am stärksten war der Anstieg im Kanton Appenzell Innerrhoden, wo es im ersten Quartal 1,4 Prozent mehr Firmen gab als noch im Vorjahr.

Detailhandel mit meisten Gründungen und Löschungen

Nach Branchen wurden im ersten Quartal am häufigsten Unternehmensberatungen gegründet (951), gefolgt von Baufirmen (903) und dem Detailhandel (838).

Der Detailhandel und die Baubranche verzeichneten gleichzeitig aber auch die meisten Löschungen aus dem Handelsregister. So gaben 733 Detailhändler und 702 Bauunternehmer ihr Geschäft auf, gefolgt von der Gastronomie (564).

Statistische Unterschiede

Auch das IFJ Institut für Jungunternehmer hatte die Neugründungen statistisch erhoben. Den am Montag publizierten IFJ-Angaben zufolge belief sich die Anzahl der Gründungen auf 11'385, was eine um 0,3 Prozentpunkte höhere Abnahme der Firmengründungen bedeutet.

Unterschiede bei den angegebenen Zahlen könnten gemäss einer Sprecherin von Crif auf unterschiedliche Erhebungszeitpunkte zurückzuführen sein. Crif erhebt die Gründungs- und Löschungszahlen des ersten Quartals jeweils am 31. März um Mitternacht.

tv/tp

(AWP)