Energieagentur begrüsst steigende Ölproduktion

Die Internationale Energieagentur IEA begrüsst die zuletzt deutlich gestiegene Ölproduktion grosser Förderländer. Den daraus resultierenden Anstieg der Rohölvorräte sieht sie nicht als Bedrohung, sondern als eine "Form der Absicherung" gegen wirtschaftliche Risiken, wie es in ihrem am Mittwoch in Paris veröffentlichten Monatsbericht heisst. Sollte das derzeitige Produktionsniveau erhalten bleiben, rechnet die IEA mit weiter steigenden Ölvorräten im kommenden halben Jahr.