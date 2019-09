Energieagentur: Öl-Märkte nach Drohnenangriffen vorerst gut versorgt

Die Internationale Energieagentur (IEA) sieht nach den Drohnenangriffen auf die grösste Ölraffinerie in Saudi-Arabien zunächst keine Versorgungsprobleme. Vorerst seien die Märkte gut mit reichlich kommerziellen Beständen versorgt, teilte die IEA mit Sitz in Paris mit. "Wir stehen in Kontakt mit den saudischen Behörden sowie mit den wichtigsten Produzenten- und Verbrauchernationen." Man verfolge die Situation in Saudi-Arabien aufmerksam, hiess es weiter.