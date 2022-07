Erdgaspreise sinken - Spekulation über Wiederaufnahme russischer Lieferungen

Der Preis für europäisches Erdgas ist am Dienstag gefallen. Der in London gehandelte Terminkontrakt TTF für niederländisches Erdgas zur Lieferung im August sank zuletzt auf 154 Euro für eine Megawattstunde. Gegenüber dem Vortag entsprach dies einem Minus von rund drei Prozent. Niederländische Terminkontrakte gelten in Europa als eine Art Benchmark im Erdgashandel.