EU-Gipfelbeschluss zu möglichen Mittelkürzungen wirft Fragen auf

(durchgehend aktualisiert) - Können Ländern wie Polen oder Ungarn bei Verstössen gegen die Rechtsstaatlichkeit künftig EU-Mittel gekürzt werden oder nicht? Die EU-Kommission hat eingeräumt, dass der von den Staats- und Regierungschef getroffene Beschluss zu einem neuen Instrument gegen Rechtsstaatsverstösse Fragen aufwirft. In Wahrheit sei noch nicht klar, ob man einen neuen Vorschlag machen werde, erklärte ein ranghoher Beamter am Mittwoch in Brüssel. Man werde aber sehr bald eine Entscheidung treffen.