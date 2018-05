Die EU-Kommission rechnet in der Eurozone mit einem robusten Wirtschaftswachstum in diesem Jahr, sieht aber mehr Risiken denn je durch die Politik von US-Präsident Donald Trump. Das Bruttoinlandsprodukt werde 2018 in den 19 Ländern mit der Gemeinschaftswährung um 2,3 Prozent zunehmen, erklärte die Brüsseler Behörde am Donnerstag. 2019 solle es dann bei 2,0 Prozent liegen. Die EU-Kommission bestätigte damit ihre Prognose von Anfang des Jahres.