Nach Einschätzung der EU-Kommission könnte die Rezession im laufenden Jahr viel schlimmer sein als bisher angenommen. Der Rückgang der Wirtschaftsleistung könnte durchaus so stark ausfallen wie in der schweren Krise im Jahr 2009, heisst es in einer Mitteilung der Kommission vom Freitag. Voraussetzung sei, dass die Corona-Krise bis zum Juni oder darüber hinaus andauere.