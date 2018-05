EU weiterhin mit Abstand wichtigster Handelspartner Deutschlands

Wichtigster Absatzmarkt für Waren "Made in Germany" innerhalb der EU war 2017 wie im Vorjahr Frankreich (rund 105,3 Mrd Euro Exporte). Damit lag das Nachbarland in der Gesamtstatistik hinter den USA auf Rang zwei. Das Vereinigte Königreich, das aktuell dabei ist, sich von der EU loszusagen (Brexit), rutschte in der Rangfolge der wichtigsten deutschen Handelspartner vom dritten auf den fünften Platz ab. Dorthin gingen deutsche Exporte im Volumen von rund 84,4 Milliarden Euro. Gefragt waren im europäischen Ausland vor allem Kraftfahrzeuge und Maschinen aus deutscher Produktion.

Importiert hat Deutschland im vergangenen Jahr aus den EU-Partnerländern Waren im Gesamtwert von 590,5 (Vorjahr: 551,3) Milliarden Euro. Das waren 57,1 (57,7) Prozent aller Importe. Sowohl bei den Einfuhren als auch bei den Ausfuhren waren unter den zehn wichtigsten Handelspartnern Deutschlands 2017 sieben EU-Staaten./ben/DP/jha

(AWP)