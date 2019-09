Eurogruppe will Arbeit transparenter machen

Eurogruppenchef Mario Centeno will mit mehreren Massnahmen die Transparenz der Treffen der Euro-Finanzminister verbessern. Das sagte Centeno am Freitag in Helsinki beim Treffer der 19 Euro-Finanzminister. Die Eurogruppe habe etwa der Einrichtung eines Online-Archives für Dokumente zugestimmt. Ebenfalls soll der Sitzungskalender der Arbeitsgruppe, die die Treffen vorbereiten, veröffentlicht werden.