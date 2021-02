Europäer sparen durch wenig Konsum - Geplatzte Reisen und Kinobesuche

Wegen geplatzter Reisen und geschlossener Geschäfte in der Corona-Pandemie haben Menschen in Europa während der Krise so viel Geld wie noch nie auf die hohe Kante gelegt. Wissenschaftler sehen die Gründe vor allem in den fehlenden Möglichkeiten, das Geld während des Lockdowns auszugeben, wie aus einer Analyse des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) hervorgeht. Konkrete Zahlen zu den Ersparnissen der Verbraucher im ersten Lockdown gebe es noch nicht, sagte eine Sprecherin des IWH am Montag.