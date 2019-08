Europäer suchen weiter nach IWF-Kandidaten - Telefonkonferenz

Die Europäer suchen weiter nach einem gemeinsamen Kandidaten für die Nachfolge von Christine Lagarde an der Spitze des Internationalen Währungsfonds (IWF). Der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire werde am (heutigen) Donnerstag mit den europäischen Ministern der Finanzressorts in einer Telefonkonferenz über das weitere Vorgehen beraten, teilte sein Ministerium in Paris mit.