Europäische Zentralbank plant Testlauf mit Digitalwährung

Die Europäische Zentralbank (EZB) plant ein Testprojekt für eine digitale Version der Gemeinschaftswährung Euro. Die Zentralbank werde mit einer Digitalwährung experimentieren, während sie zeitgleich eine öffentliche Befragung über die Aussichten einer solchen Technologie starte, teilte die EZB am Freitag in Frankfurt mit. Die Beratungen sollen demnach am 12. Oktober, zeitgleich mit dem Start des Testlaufs, beginnen. Bis zur Mitte des kommenden Jahres will die Zentralbank dann über den Start eines Digital-Projektes entscheiden.