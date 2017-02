Europas Banken haben Finanzierungslücke von 159 Milliarden Euro

(Meldung neu mit Abschnitt zu Schweizer Instituten) - Europas Banken müssen nach einem Bericht der EU-Aufseher eine Finanzierungslücke von rund 159 Milliarden Euro stopfen. Diese Summe an stabilen Mitteln benötigen die Geldhäuser, um von 2018 an geltende Vorschriften zu erfüllen, wie die Regulierungsbehörde EBA am Dienstag in London mitteilte.