Eurozone: Anlegerstimmung erholt sich etwas vom Einbruch im Vormonat

Nach der zuletzt deutlich Abschwächung haben sich die Konjunkturerwartungen für die Eurozone etwas erholt. Der von Sentix erhobene Teilindikator sei um 3,3 Punkte auf minus 10,0 Punkte gestiegen, teilte das Marktforschungsinstitut am Montag in Frankfurt mit. Im Vormonat hatte der Indikator noch bei minus 13,3 Punkten den niedrigsten Stand seit der Eurokrise erreicht. Die Bildung einer europakritischen Regierung in Italien hatte die Stimmung belastet.