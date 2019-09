In der Eurozone hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise in der Industrie erneut abgeschwächt. Im Juli lagen die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, um 0,2 Prozent höher als im entsprechenden Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Das ist der schwächste Anstieg seit November 2016. Im Vormonat hatte der Anstieg noch bei 0,7 Prozent gelegen. Volkswirte hatten mit der Abschwächung des Preisdrucks gerechnet.