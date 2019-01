Eurozone: Anstieg der Erzeugerpreise schwächt sich stärker als erwartet ab

In der Eurozone hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise im November stärker als erwartet abgeschwächt. Sie seien im Vergleich im entsprechenden Vorjahresmonat um 4,0 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mit. Volkswirte hatten mit einer Rate von 4,2 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatte der Anstieg noch bei 4,9 Prozent gelegen.