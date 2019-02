Eurozone: Anstieg der Erzeugerpreise schwächt sich weiter ab

In der Eurozone hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise im Dezember weiter abgeschwächt. Sie seien im Jahresvergleich um 3,0 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mit. Volkswirte hatten mit einer Rate von 3,1 Prozent gerechnet. Im November hatte der Anstieg noch 4,0 Prozent und im Oktober 4,9 Prozent betragen.