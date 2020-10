Die Lockerungen der Corona-Massnahmen in vielen Ländern haben den Einzelhändler in der Eurozone im August bessere Geschäfte beschert. Der Einzelhandelsumsatz stieg gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 4,4 Prozent gestiegen, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich einen Zuwachs um 2,5 Prozent erwartet. Im Juli waren die Umsätze noch um revidierte 1,8 Prozent (zunächst -1,3 Prozent) gefallen.