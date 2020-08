Eurozone: Einzelhandelsumsätze steigen auf das Niveau von vor der Krise

In der Eurozone ist der Umsatz im Einzelhandel wieder auf das Niveau von vor der Corona-Krise gestiegen. Die Umsätze seien im Juni um 5,7 Prozent zum Vormonat geklettert, wie die Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 6,1 Prozent gerechnet.