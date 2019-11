Eurozone: Erzeugerpreise sinken so stark wie seit drei Jahren nicht mehr

Im Monatsvergleich stiegen die Preise, die Hersteller für ihre Produkte erhalten, um 0,1 Prozent. Im Vormonat waren sie noch um 0,5 Prozent gefallen.

Die Erzeugerpreise gehen teilweise und zeitverzögert in die Verbraucherpreise ein, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Im Oktober hatte die Inflationsrate in der Eurozone bei 0,7 Prozent gelegen. Die EZB strebt dagegen in der mittleren Frist knapp zwei Prozent an. Wegen der schwachen Inflation und schwächelnden Wirtschaftsentwicklung hat die Notenbank ihre Geldpolitik Mitte September erneut gelockert./jsl/bgf/fba

(AWP)