Im Monatsvergleich erhöhten sich die Erzeugerpreise im Mai um 0,8 Prozent. Auch das lag über den Erwartungen von plus 0,5 Prozent. Teurer war vor allem Energie, was eine Folge steigender Ölpreise sein dürfte. Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet./bgf/jsl/jha/

(AWP)