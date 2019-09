Eurozone: Geldmenge wächst deutlich stärker als erwartet

In der Eurozone ist die Geldmenge im August überraschend deutlich gewachsen. Die breit gefasste Geldmenge M3 stieg zum Vorjahresmonat um 5,7 Prozent, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Analysten hatten im Mittel nur einen Zuwachs wie im Vormonat um 5,1 Prozent erwartet.