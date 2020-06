Eurozone: Geldmenge wächst so stark wie seit knapp 12 Jahren nicht

Das Geldmengenwachstum in der Eurozone hat sich im Mai weiter beschleunigt. Die breit gefasste Geldmenge M3 erhöhte sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,9 Prozent, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mitteilte. Das ist die höchste Rate seit Juli 2008. Im Vormonat hatte was Wachstum 8,2 Prozent betragen.