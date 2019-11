Eurozone: Handelsüberschuss sinkt - EU mit Defizit

Die Europäische Union (EU) verzeichnete dagegen den dritten Monat in Folge ein Defizit im Aussenhandel. Es betrug 5,1 Milliarden Euro, nach 5,9 Milliarden Euro im August. Den mit Abstand grössten Exportüberschuss weist nach wie vor Deutschland auf, die grössten Defizite fallen in den Niederlanden und Grossbritannien an.

Die grössten Handelspartner der EU sind unverändert die USA und China. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres stieg der Exportüberschuss gegenüber den USA auf 115,2 Milliarden Euro, nach 101,7 Milliarden Euro im Vorjahresabschnitt. Das Handelsdefizit mit China erhöhte sich von 131,1 Milliarden auf 145,5 Milliarden Euro./bgf/nas

(AWP)