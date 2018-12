Eurozone: Industriestimmung auf niedrigstem Stand seit über zwei Jahren

Die Industriestimmung in der Eurozone ist im November auf den tiefsten Stand seit über zwei Jahren gefallen. Wie das Institut IHS Markit am Montag in einer zweiten Schätzung mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 0,2 Punkte auf 51,8 Zähler. Das ist der tiefste Wert seit August 2016. Allerdings fiel der Rückgang etwas schwächer aus als ursprünglich gedacht. In einer ersten Schätzung war Markit noch von 51,5 Punkten ausgegangen./bgf/elm/fba