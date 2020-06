Eurozone: Industriestimmung erholt sich etwas - Italien verbessert

Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Mai etwas erholt. Wie das Marktforschungsinstitut IHS Markit am Montag in London mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex für die Industrie im Mai laut einer zweiten Schätzung von einem Rekordtief von 33,4 Punkten im Vormonat auf 39,4 Punkte. In einer ersten Schätzung waren noch 39,5 Punkte ermittelt worden.