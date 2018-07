Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Juni weiter eingetrübt. Der vom britischen Forschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe fiel um 0,6 Punkte auf 54,9 Zähler, wie das Institut am Montag in einer zweiten Schätzung mitteilte. Es ist der sechste Rückgang in Folge. In einer vorherigen Schätzung hatte Markit einen Rückgang auf 55,0 Punkte ermittelt./bgf/jsl/jha/