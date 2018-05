Eurozone: Industriestimmung fällt viertes Mal in Folge

In der Eurozone hat sich die Stimmung in den Industriebetrieben im April den vierten Monat in Folge eingetrübt. Der vom britischen Forschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe fiel um 0,4 Punkte auf 56,2 Zähler, wie das Institut am Mittwoch in einer zweiten Schätzung mitteilte. Der Rückgang fiel etwas schwächer aus als zunächst ermittelt. Mit deutlich über 50 Punkten zeigt der Indikator aber immer noch klar Wachstum an.