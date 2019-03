In der Eurozone hat sich die Stimmung in den Industriebetrieben im Februar den siebten Monat in Folge eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe sei um 1,2 Punkte auf 49,3 Punkte gesunken, teilte das britische Marktforschungsinstitut IHS Markit am Freitag in einer zweiten Schätzung mit. In einer ersten Schätzung war mit 49,2 Punkten ein noch etwas schwächerer Wert ermittelt worden.