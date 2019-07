In der Eurozone hat sich die Stimmung in den Industriebetrieben im Juni überraschend verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sei um 0,1 Punkte auf 47,6 Punkte gefallen, teilte das britische Marktforschungsinstitut IHS Markit am Montag in einer zweiten Schätzung in London mit.