Eurozone: Inflation beschleunigt sich

Die Inflation in der Eurozone hat sich im November beschleunigt. Wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte, lagen die Verbraucherpreise 1,0 Prozent höher als vor einem Jahr. Im Oktober hatte der Anstieg noch 0,7 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt nur mit einer Rate von 0,9 Prozent gerechnet. Im Monatsvergleich ging das Preisniveau jedoch um 0,3 Prozent zurück.