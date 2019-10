Eurozone: Inflation fällt auf Dreijahrestief

Die Inflation in der Eurozone hat sich im Oktober weiter abgeschwächt. Wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte, lagen die Verbraucherpreise 0,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das ist der niedrigste Anstieg seit November 2016, also seit knapp drei Jahren. Analysten hatten im Mittel mit dieser Entwicklung gerechnet. Im Monatsvergleich stiegen die Lebenshaltungskosten um 0,2 Prozent.