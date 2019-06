Eurozone: Inflation schwächt sich deutlich ab

Die Inflation in der Eurozone hat sich im Mai spürbar abgeschwächt. Die Verbraucherpreise seien im Jahresvergleich um 1,2 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Damit wurde eine vorangegangen Schätzung wie von Analysten erwartet bestätigt. Im Monatsvergleich legten die Preise im Mai um 0,1 Prozent zu.