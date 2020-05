Eurozone: Inflation sinkt noch stärker als erwartet

In der Eurozone ist die Inflation im April noch stärker als erwartet zurückgegangen. Wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg laut eine zweiten Schätzung mitteilte, lagen die Verbraucherpreise 0,3 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Im März hatte die Inflationsrate 0,7 Prozent betragen. In einer ersten Schätzung war noch ein Anstieg von 0,4 Prozent ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet. Im Monatsvergleich erhöhten sich die Lebenshaltungskosten um 0,3 Prozent.