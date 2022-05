Eurozone: Leistungsbilanz erstmals seit 2012 mit Defizit

Belastet wurde die Bilanz durch ein Defizit im Bereich Warenhandel. Das Defizit lag hier bei 4 Milliarden Euro, nachdem im Vormonat noch ein Überschuss von etwa 5 Milliarden erzielt worden war. Zudem gab es ein Defizit von etwa 12 Milliarden Euro in der sogenannten sekundären Einkommensbilanz. In dieser Teilbilanz werden grenzüberschreitende Zahlungen erfasst, denen keine unmittelbaren Leistungen des Auslands gegenüberstehen. Darunter fallen etwa Zahlungen an internationale Organisationen und Leistungen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit. Das stärkste Plus zeigte sich im Bereich Dienstleistungen mit einem Überschuss von etwa 14 Milliarden Euro.

In der Leistungsbilanz werden der Waren- und Dienstleistungsverkehr sowie Einkommensübertragungen abgebildet. Üblicherweise weist die Eurozone einen Überschuss in ihrer Leistungsbilanz aus. In Krisenzeiten kann es aber zu stärkeren Schwankungen kommen, insbesondere in der Handelsbilanz./jsl/bgf/jha/

(AWP)