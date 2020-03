Die Leistungsbilanz der Eurozone hat zum Jahresbeginn einen höheren Überschuss ausgewiesen. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mitteilte, betrug der Überschuss im Januar rund 35 Milliarden Euro. Im Dezember hatte er bei etwa 33 Milliarden Euro gelegen. Während die Handelsbilanz einen etwas geringeren Überschuss auswies, stieg der Überschuss der Dienstleistungsbilanz an.