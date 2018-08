Der Überschuss in der Leistungsbilanz der Eurozone ist im Juni weiter gesunken. Er fiel saisonbereinigt von korrigiert 24,4 (zunächst 22,4) Milliarden Euro im Vormonat auf 23,5 Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mitteilte. Die Entwicklung ist vor allem auf ein wesentlich höheres Defizit in der sekundären Einkommensbilanz zurückzuführen. Diese Teilbilanz erfasst unter anderem Überweisung von Beschäftigten in ihre Heimatländer.