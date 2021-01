Der Überschuss in der Leistungsbilanz der Eurozone ist im November etwas gesunken. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mitteilte, verringerte sich der Überschuss gegenüber dem Vormonat von rund 26 Milliarden auf etwa 25 Milliarden Euro. Die Überschüsse in der Handels- und Dienstleistungsbilanz blieben ungefähr stabil. Das Defizit in der primären Einkommensbilanz wandelte sich in einen leichten Überschuss, während sich das Defizit in der sekundären Einkommensbilanz ausweitete.