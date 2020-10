Die Leistungsbilanz der Eurozone hat im August einen höheren Überschuss ausgewiesen. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mitteilte, stieg der Überschuss gegenüber Juli von knapp 17 Milliarden auf fast 20 Milliarden Euro. Der Überschuss in der Handelsbilanz legte zu, die Dienstleistungsbilanz wies dagegen einen geringeren Überschuss aus. Die Salden der Einkommensbilanzen waren defizitär.