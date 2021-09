Der Überschuss in der Leistungsbilanz der Eurozone hat sich im Juli so gut wie nicht verändert. Der Überschuss habe wie im Vormonat etwa 22 Milliarden Euro betragen, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mit. Während der Überschuss in der Handelsbilanz stieg, ging er in der Dienstleistungsbilanz zurück. Die Salden der Einkommensbilanzen veränderten sich kaum.