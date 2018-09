Eurozone: Preisanstieg auf Erzeugerebene weiter beschleunigt

Besonders stark verteuerte sich im Juni Energie, die 10,7 Prozent mehr kostete als ein Jahr zuvor. Auch für Vorleistungsgüter, die in den Produktionsprozess eingehen, musste mit 3,2 Prozent deutlich mehr gezahlt werden.

Die Erzeugerpreise gehen mit zeitlicher Verzögerung in die Verbraucherpreise ein, an denen die Notenbanken ihre Geldpolitik ausrichten. Im Euroraum lag die Inflation auf Verbraucherebene im August bei 2,0 Prozent und damit auf dem durch die Europäische Zentralbank (EZB) angepeilten Niveau. Dies liegt allerdings zum Grossteil an den höheren Energiepreisen./tos/bgf/fba

(AWP)