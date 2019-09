Eurozone: Preisauftrieb stagniert bei 1,0 Prozent

Der Preisauftrieb in der Eurozone hat sich im August nicht verändert. Die Verbraucherpreise seien wie im Vormonat um 1,0 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung mit. Eine erste Erhebung wurde damit bestätigt. Niedriger hatte Teuerung im Währungsraum letztmalig gegen Ende 2016 gelegen. Vom Preisziel der Europäischen Zentralbank (EZB), die mittelfristig knapp zwei Prozent anpeilt, liegt die Rate weit entfernt.