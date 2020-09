In der Eurozone hat sich der Preisrückgang auf Ebene der Produzenten im Juli weiter abgeschwächt. Die Erzeugerpreise fielen gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,3 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. In den Monaten zuvor waren die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, deutlicher gesunken. Analysten hatten mit der aktuellen Entwicklung gerechnet.