Eurozone: Sentix-Konjunkturstimmung hellt sich überraschend stark auf

Die Anlegerstimmung in der Eurozone hat sich im März überraschend stark verbessert. Der vom Analysehaus Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg um 1,5 Punkte auf minus 2,2 Zähler, wie Sentix am Montag in Frankfurt mitteilte. Es ist der erste Anstieg des Indikators nach sechs Rückgängen in Folge. Im Februar war er noch auf den tiefsten Stand seit November 2014 gefallen.