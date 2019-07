Eurozone: Überschuss in der Handelsbilanz steigt deutlich

Der Überschuss in der Handelsbilanz der Eurozone mit der restlichen Welt ist im Mai kräftig gestiegen. Im Monatsvergleich legte der saisonbereinigte Überschuss der 19 Euroländer auf 20,2 Milliarden Euro zu, von zuvor 15,7 Milliarden Euro, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Experten wurden von der Stärke des Anstiegs überrascht. Sie hatten nur einen Überschuss von 17,8 Milliarden Euro erwartet.