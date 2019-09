Eurozone: Überschuss in der Leistungsbilanz etwas gestiegen

Der Überschuss in der Handelsbilanz stieg von 25 auf 26 Milliarden Euro. In der Dienstleistungsbilanz verringerte sich der Überschuss von 3 auf 2 Milliarden Euro. In der primären Einkommensbilanz stieg der Überschuss von 4 auf 6 Milliarden Euro. Das Defizit in der sekundären Einkommensbilanz lag unverändert bei 14 Milliarden Euro.

Die Teilbilanz der Primäreinkommen erfasst grenzüberschreitende Zahlungen aus Erwerbstätigkeit und Vermögensanlagen. Hierzu zählen unter anderem Zins- und Dividendenzahlungen. Bei der sekundären Einkommensbilanz werden, grenzüberschreitende Transaktionen erfasst, die ohne Gegenleistung erfolgen. Hierzu zählen beispielsweise Beiträge an internationale Organisationen./jsl/jkr

(AWP)