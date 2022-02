Eurozone: Überschuss in der Leistungsbilanz geht etwas zurück

Im Gesamtjahr 2021 stieg der Leistungsbilanzüberschuss von 213 Milliarden Euro im Vorjahr auf 310 Milliarden. Vor allem die Überschüsse in der Dienstleistungsbilanz und der primären Einkommensbilanz stiegen an. Gesunken ist dagegen der Überschuss in der Warenbilanz. Das Defizit in der sekundären Einkommensbilanz blieb in etwa stabil. In der sekundären Einkommensbilanz werden grenzüberschreitende Zahlungen erfasst, denen keine unmittelbaren Leistungen des Auslands gegenüberstehen. Darunter fallen beispielsweise Zahlungen an internationale Organisationen und Leistungen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit.

Die Leistungsbilanz stellt den volkswirtschaftlichen Austausch der Eurozone mit dem Ausland dar. Abgebildet sind der Waren- und Dienstleistungsverkehr sowie Einkommensübertragungen. Üblicherweise weist die Eurozone einen hohen Überschuss in ihrer Leistungsbilanz aus. Infolge der Corona-Pandemie sind stärkere Schwankungen aufgetreten, insbesondere in der Handelsbilanz./jsl/bgf/jha/

(AWP)