Eurozone: Unternehmensstimmung fällt auf Fünfeinhalbjahrestief

Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich zu Jahresbeginn weiter verschlechtert, allerdings weniger stark als zunächst gedacht. Wie das Forschungsinstitut Markit am Dienstag in London mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex im Januar auf den tiefsten Stand seit fünfeinhalb Jahren. Der Indikator, der auf einer Unternehmensumfrage basiert, sank im Monatsvergleich um 0,1 Punkte auf 51,0 Zähler. In einer Erstschätzung hatte Markit einen stärkeren Rückgang auf 50,7 Punkte ermittelt./bgf/jkr/zb