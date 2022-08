Die Verbraucherstimmung in der Eurozone hat sich im August überraschend etwas verbessert. Der Indikator stieg gegenüber dem Vormonat um 2,1 Punkte auf minus 24,9 Punkte, wie die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mitteilte. Volkswirte hatten mit einem weiteren Rückgang auf minus 28,0 Punkte gerechnet. Im Juli war der Indikator mit 27,0 Punkte auf den niedrigsten jemals erreichten Stand gefallen./jsl/he